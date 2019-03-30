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Rolling Stones

Rolling Stones adiam turnê enquanto Mick Jagger faz tratamento médico

Mick Jagger, de 75 anos, não poderá fazer shows nos próximos meses

Publicado em 

30 mar 2019 às 15:13

Publicado em 30 de Março de 2019 às 15:13

Aos 75 anos, Mick Jagger foi proibido pelos médicos de fazer show Crédito: Jean-Paul Pelissier/Reuters
Os Rolling Stones adiaram uma turnê nos Estados Unidos e Canadá para dar tempo ao cantor Mick Jagger de receber tratamento médico, disse a banda neste sábado (30).
"Estou devastado por ter que adiar a turnê, mas vou trabalhar duro para voltar aos palcos assim que eu puder", disse Jagger no Twitter. "Desculpas a todos os nosso fãs na América e Canadá com ingressos. Eu realmente detesto decepcioná-los assim."
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O astro de 75 anos deve se recuperar completamente, disse o empresário da banda. "Os médicos aconselharam Mick Jagger que ele precisa ter uma recuperação completa para que possa voltar aos palcos assim que possível", disse o empresário em comunicado, sem dar mais detalhes.
A turnê da banda pela América do Norte estavam marcada para 20 de abril a 29 de junho

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