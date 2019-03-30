Rolling Stones adiam turnê enquanto Mick Jagger faz tratamento médico

Aos 75 anos, Mick Jagger foi proibido pelos médicos de fazer show Crédito: Jean-Paul Pelissier/Reuters

Os Rolling Stones adiaram uma turnê nos Estados Unidos e Canadá para dar tempo ao cantor Mick Jagger de receber tratamento médico, disse a banda neste sábado (30).

"Estou devastado por ter que adiar a turnê, mas vou trabalhar duro para voltar aos palcos assim que eu puder", disse Jagger no Twitter. "Desculpas a todos os nosso fãs na América e Canadá com ingressos. Eu realmente detesto decepcioná-los assim."

O astro de 75 anos deve se recuperar completamente, disse o empresário da banda. "Os médicos aconselharam Mick Jagger que ele precisa ter uma recuperação completa para que possa voltar aos palcos assim que possível", disse o empresário em comunicado, sem dar mais detalhes.

A turnê da banda pela América do Norte estavam marcada para 20 de abril a 29 de junho