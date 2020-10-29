Rodrigo Bocardi terá programa diário na rádio CBN ao lado de Carolina Morand

Rodrigo Bocardi e Carolina Morand, que comandarão o programa Ponto Final CBN, que estreia dia 9 Crédito: Divulgação

O jornalista Rodrigo Bocardi terá um programa diário na rádio CBN. Após um certo suspense em suas redes sociais, afirmando que estava prestes a anunciar um "grande desafio", ele revelou a novidade nesta quinta-feira (29). Ele continuará também à frente do Bom Dia São Paulo (Globo).

A CBN afirmou, em comunicado, que Bocardi ficará responsável pelo programa Ponto Final CBN, que estreia no próximo dia 9, na faixa das 17h às 20h, substituindo o Jornal da CBN - 2ª edição. Ao lado dele, também como apresentadora, estará Carolina Morand, editora e apresentadora do podcast Ao Ponto, do jornal O Globo.

Segundo a rádio, o programa "trará uma abordagem nova para o horário, com a participação da audiência em uma conversa para analisar as principais notícias do dia, sob um ponto de vista claro e firme, mas de um jeito informativo e descomplicado". Bocardi fará a apresentação de São Paulo e Morand, do Rio de Janeiro.

Bocardi está na Globo desde 1999, tendo se tornado apresentador em 2013. Recentemente, ele perdeu sua companheira na apresentação do Bom Dia São Paulo, Glória Vanique, que foi para a CNN Brasil. "Misturo choro e sorriso agora porque sinto a partida, mas celebro sua conquista por novos desafios", disse ele na ocasião.