AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Rodrigo Bocardi terá programa diário na rádio CBN ao lado de Carolina Morand

Jornalista continuará à frente do Bom Dia São Paulo, da Globo

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 17:59
Rodrigo Bocardi e Carolina Morand, que comandarão o programa Ponto Final CBN, que estreia dia 9
Rodrigo Bocardi e Carolina Morand, que comandarão o programa Ponto Final CBN, que estreia dia 9 Crédito: Divulgação
O jornalista Rodrigo Bocardi terá um programa diário na rádio CBN. Após um certo suspense em suas redes sociais, afirmando que estava prestes a anunciar um "grande desafio", ele revelou a novidade nesta quinta-feira (29). Ele continuará também à frente do Bom Dia São Paulo (Globo).
A CBN afirmou, em comunicado, que Bocardi ficará responsável pelo programa Ponto Final CBN, que estreia no próximo dia 9, na faixa das 17h às 20h, substituindo o Jornal da CBN - 2ª edição. Ao lado dele, também como apresentadora, estará Carolina Morand, editora e apresentadora do podcast Ao Ponto, do jornal O Globo.
Segundo a rádio, o programa "trará uma abordagem nova para o horário, com a participação da audiência em uma conversa para analisar as principais notícias do dia, sob um ponto de vista claro e firme, mas de um jeito informativo e descomplicado". Bocardi fará a apresentação de São Paulo e Morand, do Rio de Janeiro.
Bocardi está na Globo desde 1999, tendo se tornado apresentador em 2013. Recentemente, ele perdeu sua companheira na apresentação do Bom Dia São Paulo, Glória Vanique, que foi para a CNN Brasil. "Misturo choro e sorriso agora porque sinto a partida, mas celebro sua conquista por novos desafios", disse ele na ocasião.
De acordo com a CBN, Rosana Jatobá, que apresenta atualmente o Jornal CBN - 2ª edição terá um novo programa, o CBN Sustentabilidade.

Veja Também

Rádio CBN contrata Rodrigo Bocardi e lança novo programa

Bocardi brinca que terno encolheu após espectador dizer que ele engordou

Após Dony, Renata Vasconcellos e Rodrigo Bocardi têm contrato exposto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta preside o PL no Espírito Santo, legenda que tenta aliança com Republicanos
PL e Republicanos avançam em aliança, mas adiam anúncio no ES
Nayla e sua família cuidaram de Dunk por cinco anos.
Polícia investiga possível envenenamento de cães em praça de Linhares
Imagem de destaque
4 receitas ricas em proteínas magras para um jantar saudável e nutritivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados