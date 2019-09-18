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Na bancada

Rodízio no JN começa neste sábado; Philipe Lemos vai ao ar dia 21

O representante do ES, Philipe Lemos divide a bancada com a jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2019 às 17:26

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 17:26

Philipe Lemos Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Começa neste sábado (31) o rodízio entre apresentadores regionais que vão comandar o Jornal Nacional em comemoração aos 50 anos do telejornal. O âncora da TV Gazeta, Philipe Lemos, vai estar na bancada no dia 21 de setembro. 
Ao todo, 27 profissionais das afiliadas da Globo em todo o país terão a oportunidade de apresentar o programa em esquema de rodízio, aos sábados. A estreia vai ser feita por Márcio Bonfim, de Pernambuco, e Cristina Ranzolin, do Rio Grande do Sul.
A ordem de apresentação e as duplas na bancada foram sorteadas pela Globo. O representante do ES, Philipe Lemos divide a bancada com a jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia.
Ana Lídia Daibes e Philipe Lemos: eles vão apresentar o Jornal Nacional no dia 21 de setembro de 2019 Crédito: Montagem Gazeta Online
Ana Lídia tem 37 anos e é chefe de Redação e Coordenação do G1 de Rondônia. Ela é formada em Letras e Jornalismo e começou a atuar como repórter em 2010. Apresentou o Jornal de Rondônia 1ª Edição por sete anos e, em 2018, assumiu o Jornal de Rondônia 2ª Edição.
Philipe, de 36 anos, é jornalista da TV Gazeta há 13 anos. Em 2 de fevereiro de 2009 passou a ser apresentador da afiliada da Globo no Espírito Santo e, em seguida, também começou a atuar na edição dos programas.
O jornalista ficou sabendo da novidade em junho, a caminho de uma reunião: Atendi a ligação e fiquei anestesiado, como ainda estou (risos).
> Philipe Lemos, da TV Gazeta, agradece carinho de internautas
Ele, que já teve a oportunidade de acompanhar de perto a produção do JN por uma semana nunca imaginou que um dia poderia ser o rosto por trás da bancada e comemora:
Fiquei muito surpreso e animado. Em 2015 participei da produção, nos bastidores, por uma semana. Fiz amizade com uma produtora de lá, tive contato com o Bonner e fiquei próximo de algumas pessoas. Mas jamais poderia imaginar que um dia sentaria na bancada
Philipe Lemos, apresentador TV GAZETA
Ainda em abril, quando participou de um treinamento nos Estúdios Globo, Philipe ficou maravilhado pela estrutura da Rede Globo, mas excluía qualquer possibilidade de apresentar um programa da grade global. Até quando fiquei sabendo que alguns jornalistas seriam escolhidos pensei em Mário Bonella, que já é jornalista de rede e tem muita experiência no assunto, detalha.
> Philipe Lemos, da TV Gazeta, vai apresentar o Jornal Nacional
Apesar de ser praticamente um habitué das transmissões em cadeia nacional  já fez inserções no Mais Você, Jornal da Globo e Jornal Hoje , Philipe está contente com o que a aparição para todas as famílias do Brasil pode trazer para o pós-Jornal Nacional, assim como o editor-chefe da TV Gazeta, André Junqueira, que avalia a novidade:
Estamos todos orgulhosos ao saber que teremos nosso apresentador na bancada do JN. Esse projeto representa toda qualidade de nosso jornalismo e fortalece nossa missão de levar o melhor conteúdo para os capixabas e para todo Brasil.

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