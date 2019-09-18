Rodízio no JN começa neste sábado; Philipe Lemos vai ao ar dia 21

Philipe Lemos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Ana Lídia Daibes e Philipe Lemos: eles vão apresentar o Jornal Nacional no dia 21 de setembro de 2019 Crédito: Montagem Gazeta Online

Ana Lídia tem 37 anos e é chefe de Redação e Coordenação do G1 de Rondônia. Ela é formada em Letras e Jornalismo e começou a atuar como repórter em 2010. Apresentou o Jornal de Rondônia 1ª Edição por sete anos e, em 2018, assumiu o Jornal de Rondônia 2ª Edição.

Philipe , de 36 anos, é jornalista da TV Gazeta há 13 anos. Em 2 de fevereiro de 2009 passou a ser apresentador da afiliada da Globo no Espírito Santo e, em seguida, também começou a atuar na edição dos programas.

O jornalista ficou sabendo da novidade em junho, a caminho de uma reunião: Atendi a ligação e fiquei anestesiado, como ainda estou (risos).

Ele, que já teve a oportunidade de acompanhar de perto a produção do JN por uma semana nunca imaginou que um dia poderia ser o rosto por trás da bancada e comemora:

Fiquei muito surpreso e animado. Em 2015 participei da produção, nos bastidores, por uma semana. Fiz amizade com uma produtora de lá, tive contato com o Bonner e fiquei próximo de algumas pessoas. Mas jamais poderia imaginar que um dia sentaria na bancada Philipe Lemos, apresentador TV GAZETA

Ainda em abril, quando participou de um treinamento nos Estúdios Globo, Philipe ficou maravilhado pela estrutura da Rede Globo, mas excluía qualquer possibilidade de apresentar um programa da grade global. Até quando fiquei sabendo que alguns jornalistas seriam escolhidos pensei em Mário Bonella, que já é jornalista de rede e tem muita experiência no assunto, detalha.

Apesar de ser praticamente um habitué das transmissões em cadeia nacional  já fez inserções no Mais Você, Jornal da Globo e Jornal Hoje , Philipe está contente com o que a aparição para todas as famílias do Brasil pode trazer para o pós-Jornal Nacional, assim como o editor-chefe da TV Gazeta, André Junqueira, que avalia a novidade: