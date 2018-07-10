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POLÊMICA

Robin Wright revela tristeza sobre casos de assédio envolvendo Kevin Spacey

Atores eram protagonistas da série 'House of Cards', que estreia este ano sua sexta e última temporada sem Spacey

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 15:55
Robin Wright em cena da última temporada de 'House of Cards' Crédito: Netflix/Divulgação
A atriz Robin Wright revelou que toda a equipe da série House of Cards ficou "surpresa" e "triste" com as denúncias de assédio sexual contra Kevin Spacey. O ator, que interpretava o político Frank Underwood, era um dos protagonistas da produção ao lado de Robin.
A série estreia este ano a sua sexta e última temporada, sem Spacey e tendo Robin, que dá vida à personagem Claire Underwood, como foco principal e agora presidente dos Estados Unidos.
Em entrevista exclusiva ao programa americano Today Show, Robin falou sobre o clima geral nos bastidores da produção após os casos de assédio e conduta imprópria de Spacey terem sido revelados. "Eu acho que ficamos todos surpresos, claro, e também tristes", disse ela.
Mesmo visivelmente incomodada em alguns momentos, Robin continuou a responder e contou que não havia nenhuma pista sobre o comportamento de Spacey. "Nós éramos apenas colegas de trabalho. Nunca socializamos fora dali", relembra, afirmando que ele sempre foi respeitoso com ela. "Eu nunca conheci o homem. Eu conheci o incrível ator que ele é", disse.
Quando perguntada se já havia sofrido algum tipo de assédio, Robin respondeu de forma irônica. "Claro que sim. Quem nunca?", falou. "Isso é um assunto maior, acredito, que é a sedução. Eu não me importo com quem você é. É sobre poder, e quando você domina alguém, essa pessoa se torna vulnerável", acredita.
Michael Kelly e Constance Zimmer, que também fazem parte da produção, também deram declarações sobre a saída de Spacey. "Nós já sabíamos que esta seria a temporada final mesmo antes de tudo isso acontecer", contou Constance.

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