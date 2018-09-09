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Família

Roberto Justus será avô de gêmeas

O apresentador já tem um neto, Arthur, nascido em março deste ano, filho de Ricardo Justus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 20:02

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 20:02

Ana Paula Siebert Justus e Roberto Justus Crédito: Reprodução/Instagram
Roberto Justus ganhará mais duas netas. O anúncio das gêmeas foi feito por Fabiana Justus, filha do apresentador, neste domingo, 9.
"Me belisca que eu tô sonhando! [...] Sabe aquela coisa que você planeja, desde pequena? Pois bem, eu sempre sonhei em ser mãe! [...] Hoje estou explodindo de alegria e emoção escrevendo esse post, pois Deus nos presenteou em dose dupla!", escreveu. Fabiana e seu marido ainda revelaram que o sexo dos bebês: serão duas meninas.
O apresentador já tem um neto, Arthur, nascido em março deste ano, filho de Ricardo Justus. No aniversário de Fabiana, comemorado no sábado, 8, Justus também se derreteu por suas duas outras filhas em um vídeo em seu Instagram.
Nele, Rafaella aparece cantando a música Little Talks, do grupo Of Monsters And Men, ao lado de sua irmã, Luiza, tocando violão. "As duas irmãs, Lu e Rafinha cantando em homenagem à aniversariante Fabiana. #OrgulhoDePai", escreveu. Em stories da festa, Rafinha também aparece cantando outras canções como Bang, da cantora Anitta, e O Sol, de Vitor Kley.

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