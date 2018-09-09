Roberto Justus será avô de gêmeas

Ana Paula Siebert Justus e Roberto Justus Crédito: Reprodução/Instagram

Roberto Justus ganhará mais duas netas. O anúncio das gêmeas foi feito por Fabiana Justus, filha do apresentador, neste domingo, 9.

"Me belisca que eu tô sonhando! [...] Sabe aquela coisa que você planeja, desde pequena? Pois bem, eu sempre sonhei em ser mãe! [...] Hoje estou explodindo de alegria e emoção escrevendo esse post, pois Deus nos presenteou em dose dupla!", escreveu. Fabiana e seu marido ainda revelaram que o sexo dos bebês: serão duas meninas.

O apresentador já tem um neto, Arthur, nascido em março deste ano, filho de Ricardo Justus. No aniversário de Fabiana, comemorado no sábado, 8, Justus também se derreteu por suas duas outras filhas em um vídeo em seu Instagram.