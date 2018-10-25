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Superação

Roberta Miranda revela que pensou em adotar após perder dois filhos

Na época das perdas, Roberta Miranda chegou a pensar em entrar para a fila de adoção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 20:14

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 20:14

. Crédito: Reprodução/Instagram @espacodasamericas
Roberta Miranda está na estrada há mais de 30 anos. Foi a primeira mulher da Música Popular Brasileira a vender mais de um milhão e meio de discos no lançamento do primeiro álbum de carreira. Entre as canções de sucesso estão A Majestade O Sabiá, Pimenta Malagueta, Vá Com Deus e Sol da Minha Vida.
Com a vida profissional agitada, mas a pessoal sempre reservada, Roberta pouco fala sobre sua intimidade. Em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!, a cantora sertaneja abriu o coração sobre a perda de dois filhos. "Perdi um filho de cinco meses e meio, era um menino, estava todo formadinho. Perdi outro de três meses e meio também", lamentou.
Na época, Roberta Miranda chegou a pensar em entrar para a fila de adoção: "Claro que eu pensei em adotar, mas a vida artística é muito louca. Se lágrimas resolvem algo, o oceano que eu já chorei...".
A sertaneja esteve no chá de bebê de Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato com o ator Duda Nagle, no sábado, 20. "Esse é o momento mais lindo do mundo. Infelizmente, Deus não me deu essa oportunidade. Tentei, tentei muito, mas infelizmente não consegui", desabafou Roberta Miranda.

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