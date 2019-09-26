Roberta Miranda diz que recebeu convites para entrar na política

Roberta Miranda Crédito: Divulgação

Roberta Miranda, 62, contou que já foi chamada para entrar para a política brasileira mais de três vezes durante toda a sua carreira. A cantora disse que os convites aconteceram para ela se candidatar para ser deputada federal logo de cara.

"Já fui convidada umas 3, 4 vezes para ser de cara deputada federal. Os presidentes dos partidos conversavam comigo e já vinham com a estimativa de ganho, por conta da popularidade e da credibilidade que eu passo", contou Roberta Miranda ao canal do jornalista Alvaro Leme no YouTube.

Além de suas possíveis candidaturas, a cantora disse ainda que, se gostasse de política, ela teria entrado e se tornado presidente do país com 'o que há de melhor'. "Se eu gostasse de política, eu tenho certeza que seria o que há de melhor de presidente deste país".

Como justificativa, ela disse que ninguém conhece mais o povo brasileiro como ela. "Eu conheço cada cantinho, o cheiro do povo, eu conheço o que o povo precisa mais do que qualquer presidente, porque eu ando por esse país há 33 anos. E eu não ando em capitais, eu ando em lugares precários, sem condições".

Muito ativa nas redes sociais, a cantora se envolveu em polêmicas recentemente. Ao gravar Alok, 27, se apresentando no Domingão do Faustão, a cantora disse que o trabalho de DJ é simplesmente 'apertar um botão'. O DJ, por sua vez, respondeu dizendo que não acredita que a Roberta fez a afirmação com o intuito de ofendê-lo, mas lembrou que a sua profissão ainda é cercada de muitos preconceitos.