POLÊMICA

Rob Kardashian usa prisão do namorado Blac Chyna para ter guarda da filha

Rapper foi preso em 2008 após acusações de abuso infantil

05 fev 2019 às 15:25

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 15:25

Depois da recente briga no Havaí, o casal Blac Chyna e Kid Buu se envolveu em uma nova polêmica. De acordo com uma apuração feita pelo site americano RadarOnline, Kid Buu foi preso em 2008 após ser acusado por abuso infantil, danos corporais, roubo e obstrução da Justiça.
Na época, o rapper se declarou culpado ao Tribunal da Flórida e foi condenado a dois anos de prisão, mas conseguiu liberdade condicional. Cinco anos depois, ele teria sido preso novamente por posse de drogas e pago sua fiança.
O fato chamou a atenção de Rob Kardashian, ex-parceiro de Blac Chyna e com quem ele tem uma filha, Dream, de apenas dois anos de idade.
Rob e Chyna disputam na Justiça a guarda da criança. Uma fonte próxima à família Kardashian disse que Rob pretende usar as novas informações de abuso infantil contra Chyna no tribunal.
Ele tem apoio das irmãs e mãe, Kris Jenner, e pretender usar todos os advogados da família para conseguir a guarda de Dream.
"Kris levará seu advogado neste processo até o fim, porque não acha que Blac Chyna está dando à neta uma vida segura", disse a fonte. "E o que Kris quer, ela consegue."

