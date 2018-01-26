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Aos 63 anos

Rita Cadillac exibe corpo em clipe de 'É Bom Para o Moral'

Amiga de longa data, Sonia Abrão aparece na gravação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 11:57

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 11:57

34 anos depois, Rita Cadillac lança clipe de "É Bom Para o Moral" Crédito: Reprodução/Vevo Rita Cadillac
Depois do sucesso de Gretchen e mais de três décadas após o lançamento da música "É Bom Para o Moral", aos 63 anos, Rita Cadillac decidiu lançar seu primeiro videoclipe. Na gravação, alguns amigos de longa data da cantora e dançarina aparecem, como David Brazil e a apresentadora Sonia Abrão. 
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A ex-chacrete lançou o clipe nesta quarta-feira (24), em São Paulo, onde participou de uma festa. Assista:
O que chamou a atenção da internet foi o bumbum de Rita. Uma fã, em um post no Instagram, soltou: "Arrebentou igual nos tempo do Chacrinha. Eternamente Rita Cadillac: a grande chacrete", enquanto outra elogiava: "Muito bem, está linda, toda em forma". 

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