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Revelações

Rita Cadillac diz que Chacrinha fugia na hora de pagar conta de jantar

'Era sacanagem dele mesmo', alertou a ex-chacrete
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 16:31

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 16:31

Revelações de um passado distante e outras mais recentes. Este foi o tom da conversa entre Rita Cadillac e Rafael Cortez no canal Love Treta, no YouTube, nesta quarta-feira, 17. A ex-chacrete participou do quadro "Cinco Perguntas". "Eu sou o que eu sou. Goste ou não goste", declarou logo no início do programa.
. Crédito: Divulgação
Questionada sobre curiosidades envolvendo Chacrinha, Rita Cadillac contou que ele costumava convidar as pessoas para almoçar ou jantar e que, na hora de pagar a conta, o apresentador "fugia".
"Ele tinha mania de levar a gente para comer e depois se mandava, deixava a conta para gente", revelou rindo. Rafael Cortez perguntou se era proposital. "Era sacanagem dele mesmo. Ele adorava fazer isso com a gente. Ele sabia que não iríamos cobrar depois", afirmou a ex-chacrete.
Rita também contou sobre a discussão que teve com o apresentador Fábio Porchat. Durante programa na Record TV, ele disse que Rita iria inaugurar a "sarjeta da fama". Na ocasião, a ex-chacrete abandonou o programa.
"O problema foi uma palavra que não caiu muito bem. Se a gente vai gravar um programa, você vai chegar e vai falar 'olha, vai ter uma brincadeira assim, tá legal'? Eu vou falar pra você sim ou não. Agora, 'oi, vamos inaugurar a calçada da sarjeta com você'. A palavra é muito pesada! Se falasse a calçada da bunda, eu ia rir e brincar de boa. Eu sei que ele ficou mal e eu fiquei muito mal por ficar mal com ele", relatou.
Em seu perfil no Instagram, Rita Cadillac publicou um tuíte de Fábio Porchat em que o apresentador menciona o caso. "Adorei, Fábio Porchat. Em sua homenagem vou fazer foto de nossa senhora Cadillac", escreveu.

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