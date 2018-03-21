Rita Cadillac compara rixa com Gretchen: 'Ivete e Claudia Leitte'

Era final dos anos 1970 quandodisputavam a atenção do público masculino. Desde então, são apontadas como rivais. Mas, a loira "É igual a Emilinha Borba e Marlene, a Ivete Sangalo e Claudia Leitte... São rivalidades que a mídia acaba alimentando. De um certo modo é até legal, pois você acaba movimentando as pessoas, mas não há nada entre a gente".