Rita Cadillac compara rixa com Gretchen: 'Ivete e Claudia Leitte'

Era final dos anos 1970 quando Rita Cadillac e Gretchen disputavam a atenção do público masculino. Desde então, são apontadas como rivais. Mas, a loira "É igual a Emilinha Borba e Marlene, a Ivete Sangalo e Claudia Leitte... São rivalidades que a mídia acaba alimentando. De um certo modo é até legal, pois você acaba movimentando as pessoas, mas não há nada entre a gente".
Em entrevista a Dani Albuquerque, no programa "Sensacional", a eterna chacrete também fala sobre a convivência com as outras meninas da época de Chacrinha. "Olha, não é fácil você trabalhar com mulheres, né? Porque a mulher briga com ela mesma, a disputa já começa no espelho. Você se olha e briga, então trabalhar com mulher não é fácil", brinca.
De acordo com o Extra, Rita também faz uma revelação surpreendente: tentou entrar para o "Big Brother Brasil", da TV Globo, há sete anos. "Eu queria ter essa experiência, tanto que em 2011 me inscrevi. Mandei e pensei: 'Vai que...'. Fiz videozinho e tudo", conta ela, que ainda faz um apelo: "Boninho, me coloca, hein?".