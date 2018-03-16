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"Jogue todo o aplicativo fora"

Rihanna pede que fãs apaguem Snapchat, após piada sobre agressão

Queda de ações do aplicativo chegou ao valor de US$ 1 bi, após críticas da cantora

Publicado em 16 de Março de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 12:13
Cantora Rihanna Crédito: Reprodução | Facebook
A cantora Rihanna criticou e pediu que seus fãs apagassem o Snapchat, após o aplicativo veicular um anúncio que zombava da agressão que ela sofreu do rapper Chris Brown. Depois que a cantora postou a mensagem em seu "Instagram Stories", a queda das ações da empresa chegou ao valor de US$ 1 bilhão, segundo o "The Guardian".
 
A imagem da americana apareceu em uma propaganda veiculada no aplicativo, para um jogo chamado "Would you rather" que perguntava se o usuário preferia dar um "tapa em Rihanna" ou "socar Chris Brown". Em 2009, o rapper foi processado e preso por violência doméstica, após agredir a cantora, então sua namorada.
"Agora, SNAPCHAT, eu sei que você já sabe que você não é o meu app favorito! Mas estou apenas tentando descobrir o que foi essa confusão! Eu adoraria chamar de ignorância, mas eu sei que vocês não são tão burros!", escreveu a estrela pop nas redes sociais.
O anunciante, que não é relacionado ao Snapchat, foi bloqueado da plataforma.
"Este anúncio é nojento e nunca deveria ter aparecido no nosso serviço", disse um porta-voz do Snapchat. "Lamentamos que cometemos o terrível erro de permitir isso através de nosso processo de revisão. Estamos investigando como isso aconteceu para que possamos garantir que nunca mais aconteça.
Os anúncios da plataforma passam por revisão e aprovação, e suas políticas incluem a proibição de "conteúdo chocante, sensacional ou desrespeitoso".
Rihanna acusou a empresa de ganhar dinheiro para " promover algo que pode provocar intencionalmente constrangimento a vítimas [de violência doméstica].
Ela escreveu ainda: "Não é sobre meus sentimentos pessoais, mas por todas as mulheres, crianças e homens que foram vítimas [de violência doméstica] no passado, e especialmente aqueles que ainda não conseguiu se livrar disso ... vocês nos decepcionaram! Se envergonhem."
E finalizou:
"Jogue todo o aplicativo fora".

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