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Rihanna lança roupas íntimas em apoio à luta contra o câncer de mama

Toda a renda das peças será revertida para a Fundação Clara Lionel (CLF), a instituição de caridade que a artista fundou em homenagem aos avós Clara e Lionel Braithwaite, em 2012

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 17:31

Publicado em 

04 out 2019 às 17:31
A cantora Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram @badgalriri
AGÊNCIA FOLHA PRESS - A cantora Rihanna, 31, lançou uma linha de roupas íntimas limitadas da coleção Savage X Fenty em apoio ao combate ao câncer de mama.
"Quero conscientizar as pessoas sobre essa doença [câncer de mama] e os Savage X Thrivers [como são chamados os consumidores da marca da cantora] representam mulheres jovens de todas as esferas da vida que vivem e prosperam com câncer", disse Rihanna sobre o produto à revista Vogue.
Os produtos têm uma embalagem especial, onde dentro tem um sutiã de renda com recortes, uma calcinha estilo brasileira rosa, um par de calças de malha com nervuras macias em algodão e um pacote de dominó com tema Savage. Cada caixa custa custa aproximadamente R$ 240 e pede doação de R$ 15 por compra, de acordo com a publicação da Vogue britânica.
Toda a renda das peças será revertida para a Fundação Clara Lionel (CLF), a instituição de caridade que a artista fundou em homenagem aos avós Clara e Lionel Braithwaite, em 2012. "Uma maneira fácil de as pessoas se envolverem e fazerem a diferença é comprando esta caixa da coleção", completou a cantora.

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