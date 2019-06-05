Rihanna é cantora mais rica do mundo, diz Forbes

A cantora Rihanna, de 31 anos, foi apontada pela revista Forbes como a artista feminina da música mais rica do mundo. Segundo estimativas, ela acumula uma fortuna de 600 milhões de dólares, aproximadamente R$ 2,3 bilhões na cotação atual. A artista caribenha ultrapassa os patrimônios de nomes como Madonna, Céline Dion e Beyoncé.
Apesar de ter começado sua carreira na indústria musical, a fortuna de Rihanna é fruto de outro trabalho de destaque: sua parceria com a LVMH, conglomerado que detém as grifes Dior, Louis Vuitton e Givenchy. Desde o início de maio, a marca Fenty, criada pela cantora, integra o grupo de luxo.
Em setembro de 2017, Rihanna revolucionou o mercado da beleza ao lançar sua linha de maquiagem, Fenty Beauty, que possuía 40 tons de base. Estima-se que o valor de mercado da marca supere os 3 bilhões de dólares, cerca de R$ 11,5 bilhões.