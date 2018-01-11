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Pai de gêmeos

Ricky Martin sobre como explica aos filhos por que eles têm dois pais: 'Somos uma família moderna'

'Eu quero que as pessoas vejam minha família e digam que não há nada de errado com isso,' disse o cantor, que casou-se recentemente com Jwan Yosef, seu parceiro há alguns anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 12:58

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 12:58

Ricky Martin Crédito: Reprodução
Ricky Martin é pai, junto com seu marido Jwan Yosef, dos gêmeos Matteo e Valentino, de nove anos. Em entrevista à revista Out, o cantor disse como responde às dúvidas dos filhos sobre terem dois pais.
"Muitas pessoas me dizem: 'Seus filhos estão em capas de revistas, e blá-blá-blá', e eu falo: 'Sim, porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam minha família e digam: 'Não há nada de errado com isso'. É parte da minha missão, é parte da missão dos meus filhos também. Meus filhos perguntam sobre terem dois pais e eu digo que nós somos uma família moderna. É um senso de liberdade lindo", disse Martin.
O cantor, inclusive, anunciou recentemente que oficializou a união com Jwan Yosef. "Eu já sou um homem casado, mas nós vamos fazer uma grande festa daqui alguns meses. Nós trocamos votos, juramos tudo, assinamos todos os papéis que precisávamos assinar, os acordos pré-nupciais e tudo mais", contou o cantor ao E!. Há alguns meses, o cantor já havia falado sobre os planos para o casamento, revelando que quer uma festa imponente.

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