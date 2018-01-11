Ricky Martin sobre como explica aos filhos por que eles têm dois pais: 'Somos uma família moderna'

Ricky Martin Crédito: Reprodução

Ricky Martin é pai, junto com seu marido Jwan Yosef, dos gêmeos Matteo e Valentino, de nove anos. Em entrevista à revista Out, o cantor disse como responde às dúvidas dos filhos sobre terem dois pais.

"Muitas pessoas me dizem: 'Seus filhos estão em capas de revistas, e blá-blá-blá', e eu falo: 'Sim, porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam minha família e digam: 'Não há nada de errado com isso'. É parte da minha missão, é parte da missão dos meus filhos também. Meus filhos perguntam sobre terem dois pais e eu digo que nós somos uma família moderna. É um senso de liberdade lindo", disse Martin.