Reencontro

Richie Sambora vai tocar com o Bon Jovi em abril

Ex-guitarrista do grupo se juntará ao ex-baixista Alec John Such em apresentação no Hall da Fama do Rock 2018
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 20:14

Richie Sambora e Jon Bon Jovi durante show Crédito: @dabun | Twitter
O guitarrista Richie Sambora e o baixista Alec John Such, ex-integrantes do Bon Jovi, vão voltar a se apresentar com a banda. A dupla estará presente no show que o grupo fará no Hall da Fama do Rock 2018. A informação foi confirmada pelo baterista Tico Torres em entrevista a Billboard.
Alec John Such deixou o Bon Jovi em 1993. Já Richie Sambora saiu do grupo em meados de 2013. Depois das respectivas saídas, esta será a primeira vez que a dupla tocará com o vocalista Jon Bon Jovi e o baterista Tico Torres.
"Falei com Alex por telefone e foi maravilhoso. Nós levamos essa jornada juntos em alguns momentos como grupo. Acho fantástico que podemos reencenar isso. Não apenas por nós, mas para os fãs. Acredito que quando você se reúne com antigos amigos, sempre rolam profundas emoções", afirmou o baterista Tico Torres em entrevista a revista Billboard.
A cerimônia do Hall da Fama do Rock será realizada no dia 14 de abril, em Cleveland.

