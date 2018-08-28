Revelação do pop latino, Sebastian Yatra quer cantar no Brasil

. Crédito: Reprodução/Instagram @sebastianyatra

pop latino e do reggaeton. Colombiano, o artista já passou uma longa temporada em Miami, nos Estados Unidos, onde avalia que conseguiu crescer muito profissionalmente, já que provou de uma outra cultura. Sebastian Yatra tinha 12 anos quando começou a se aventurar no mundo da música. À época, não era esse o caminho que ele pretendia trilhar, mas depois da experiência de palco que adquiriu ainda no colégio, decidiu fazer aulas de canto e o destino se encarregou de hoje, aos 23 anos, torná-lo uma sensação dolatino e do reggaeton. Colombiano, o artista já passou uma longa temporada em Miami, nos Estados Unidos, onde avalia que conseguiu crescer muito profissionalmente, já que provou de uma outra cultura.

Ivete Sangalo e ensaiou uma amizade com Anitta. Com a baiana, o duo aconteceu em maio deste ano, quando os dois lançaram "Yo Te Vine a Amar" ("Cheguei Pra Te Amar", na versão em português), primeiro single - inclusive - que a técnica do The Voice Brasil fez após sua última maternidade. Apesar disso, há quatro anos voltou à América Latina com parcerias de sucesso: Sebastian já cantou até come ensaiou uma amizade com. Com a baiana, o duo aconteceu em maio deste ano, quando os dois lançaram "Yo Te Vine a Amar" ("Cheguei Pra Te Amar", na versão em português), primeiro single - inclusive - que a técnica do The Voice Brasil fez após sua última maternidade.

Gazeta Online, o cantor falou de inspiração para suas músicas, do segredo para a fama aos 23 anos e, ainda, da relação que seus relacionamentos passados têm em sua carreira: Em entrevista ao, o cantor falou de inspiração para suas músicas, do segredo para a fama aos 23 anos e, ainda, da relação que seus relacionamentos passados têm em sua carreira:

Você tem 23 anos, mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais e está fazendo o maior sucesso com sua música entre os jovens. Como conseguiu tudo isso?

Trabalhando muito, sem parar, e entregando as coisas para Deus. Conto com uma equipe, que também me ajuda, com minha família, que também sempre me apoia, e escuto muito todas as pessoas que chegam até mim com um elogio ou com uma crítica. E trato tudo com muito respeito. E sempre tive esse apoio da família, dos meus irmãos, pai, mãe, avós... Todos são muito envolvidos, mas sempre me respeitaram muito. E acho que essa relação, essa base, sempre foi muito importante

E como foi quando você começou a cantar?

Eu tinha 12 anos e já comecei cantando. No princípio, eu cantava no colégio e, depois das primeiras experiências que eu tive, lá mesmo, fiquei apaixonado pela energia que o público dava, pela recepção das pessoas com a minha apresentação. Em seguida, pedi à minha família para ter aulas de canto, comecei a compor... E eu era meio dramático no início, mas fui perdendo isso (risos)

E onde você mora, atualmente?

Hoje, moro na Colômbia. Há uns quatro anos voltei de Miami, nos Estados Unidos

Como foi a experiência americana?

Muito boa... Aprendi muitas culturas e isso é muito bom. Com a música tive oportunidade de conhecer tudo isso... E tudo o que você acaba aprendendo, observando, no fim influencia até sua forma de produção. E, na música, não só os ritmos mudam quando você tem contato com outros povos, mas também até a forma de me expressar. Está tudo conectado

E já fez parcerias com brasileiras... Qual sua relação com o Brasil?

Tive a oportunidade maravilhosa de cantar com Ivete Sangalo e foi uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz até hoje... Muita gente elogiou, os fãs adoraram. O público brasileiro também foi muito generoso comigo e com o meu trabalho. Ainda não fiz uma turnê no Brasil, mas espero que um dia possa me apresentar aí e que as portas se abram para mim

E de onde você tira inspiração para as suas músicas, já que a maioria fala de amor, sedução, relacionamento...

Das mulheres. Tenho duas pessoas que passaram pela minha vida, que me inspiram até hoje. E recordar meus sentimentos me faz trazer de volta essa inspiração. Antes, eu tinha uma inspiração que vinha de um outro tipo de amor: do amor de mãe, de pai, de tios, de avós, da família. Mas, hoje, já é outro tipo de amor

Falando em amor, então, como está o seu coração?

Totalmente solteiro (risos)

E hoje, está totalmente satisfeito com o seu trabalho?

Estou muito, claro que sim. Gosto de desfrutar de tudo no momento, na hora. Viver a felicidade, aproveitar o caminho que eu percorro, abraçar as oportunidades que aparecem... Estou muito feliz

Já tem trabalho novo à vista?