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Repórter desmaia ao vivo na Globo no meio de entrevista na rua

Jornalista foi socorrida e passa bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 12:52

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 12:52

A repórter Cássia Carioca, da afiliada da Globo TV Rio Sul, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
A repórter Cássia Carioca, da afiliada da Globo TV Rio Sul, no Rio de Janeiro, teve um desmaio ao vivo durante uma entrevista que fazia para o programa RJ1.
Em vídeo, é possível notar que no meio da fala de um entrevistado ela começa a não se sentir bem. A queda acontece segundos depois. O próprio entrevistado tenta acudir a jornalista. O assunto eram as compras de fim de ano em Angra dos Reis.
Com o momento inesperado, as âncoras do jornal, visivelmente preocupadas, continuaram a dar informações. "Tivemos um problema com a nossa repórter", disse uma delas.

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De acordo com o UOL, a repórter se sentiu mal por conta do forte calor carioca. Ela já foi medicada e está consciente.
Em setembro, mas na TV da Argentina,  a cantora Daniela Pérez batia um papo com os apresentadores do programa local Intrusos, da América TV, quando se sentiu mal e teve um AVC no meio do palco. Ela foi levada para o hospital.

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