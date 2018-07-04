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LGBT

Repórter da GloboNews revela namorar belga e critica 'comoção'

'Triste mundo em que citar o meu namorado belga na TV cause tanto auê', disse Sandro Fernandes

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 20:52
O repórter da GloboNews Sandro Fernandes com o namorado belga Crédito: Arquivo Pessoal
O jornalista Sandro Fernandes, que tem sido correspondente do canal GloboNews na Rússia e Turquia nos últimos anos, chamou atenção das redes sociais por conta de uma declaração dada ao vivo.
"Sexta-feira, de novo, tem jogo: Brasil e Bélgica. Agora [vou] contar um segredo pra vocês: eu tenho um namorado belga. Apesar de o coração ter se apaixonado por um belga, meu coração vai continuar sendo brasileiro", disse, durante o GloboNews Em Pauta após a vitória do Brasil.
"Será que vai ter crise de relacionamento? Olha que situação tensa!", brincou o apresentador que estava no estúdio.
Com a viralização do momento, o próprio Sandro usou sua conta no Twitter para refletir sobre a repercussão de sua fala.
"Triste mundo em que citar o meu namorado belga na TV, dentro do contexto do jogo Brasil x Bélgica, cause tanto 'auê' e tanta comoção. Isso tudo apenas prova que ainda precisamos avançar muito no quesito representatividade de minorias".
Para alguns fãs que acreditavam que ele havia se assumido gay somente agora, corrigiu: "Na verdade, o 'segredo' era o namorado belga. Eu já tinha falado ao vivo na Globo News algo como 'nós, gays'. Avante por mais representatividade, moçada".

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