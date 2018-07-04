Repórter da GloboNews revela namorar belga e critica 'comoção'

O repórter da GloboNews Sandro Fernandes com o namorado belga Crédito: Arquivo Pessoal

O jornalista Sandro Fernandes, que tem sido correspondente do canal GloboNews na Rússia e Turquia nos últimos anos, chamou atenção das redes sociais por conta de uma declaração dada ao vivo.

"Sexta-feira, de novo, tem jogo: Brasil e Bélgica. Agora [vou] contar um segredo pra vocês: eu tenho um namorado belga. Apesar de o coração ter se apaixonado por um belga, meu coração vai continuar sendo brasileiro", disse, durante o GloboNews Em Pauta após a vitória do Brasil.

"Será que vai ter crise de relacionamento? Olha que situação tensa!", brincou o apresentador que estava no estúdio.

Com a viralização do momento, o próprio Sandro usou sua conta no Twitter para refletir sobre a repercussão de sua fala.

"Triste mundo em que citar o meu namorado belga na TV, dentro do contexto do jogo Brasil x Bélgica, cause tanto 'auê' e tanta comoção. Isso tudo apenas prova que ainda precisamos avançar muito no quesito representatividade de minorias".