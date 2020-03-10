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É o amor

Renata Dominguez é pedida em casamento em sua festa de aniversário

Atriz namora o empresário Leandro Gléria há cerca de um ano

Publicado em 10 de Março de 2020 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 17:08
A atriz Renata Dominguez e o noivo Leandro Gléria Crédito: Instagram/@re_dominguez
A atriz Renata Dominguez, 40, foi pedida em casamento pelo empresário Leandro Gléria, no último final de semana, durante sua festa de aniversário. Ela contou a novidade em suas redes sociais, onde mostrou uma foto em lágrimas diante do namorado de joelhos com as alianças na mão.
"Era pra ter sido um simples aniversário em família... Se tornou o 'SIM' mais importante, consciente e definitivo da minha vida", afirmou a atriz no Instagram. Atrizes como Monique Alfradique, Lucy Ramos, Carla Daniel deram os parabéns à noiva. "Parabéns em dose dupla", comentou Michelle Martins, pelo noivado e pelo aniversário.
Renata já foi casada com o diretor Edson Spinello, com quem manteve um relacionamento de 12 anos, sendo dez namorando e dois, casada. Em entrevista à revista Quem, no final do ano passado, ela afirmou que sonha em ter filhos e formar uma família. Ela também revelou que congelou óvulos para garantir que poderá engravidar no futuro.
A atriz, que esteve na novela "Deus Salve o Rei" (Globo, 2018), está namorando Leandro Gléria há cerca de um ano. Em seu Instagram, ele fez uma homenagem a ela pelo aniversário: "Admiro você como pessoa, mulher, amiga, companheira. Eu acho você linda. É por tudo isso, pelo bem que você me faz, por ser nossa estrela e pelo ser humano incrível que você é que te desejo o melhor nesse novo ciclo."

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