Rede Globo demite Lair Rennó do 'Encontro com Fátima'

Lair Rennó e Fátima Bernardes nos bastidores do "Encontro com Fátima" Crédito: Rede Globo/Divulgação

Após sete anos de parceria com Fátima Bernardes, Lair Rennó foi despedido pela Rede Globo na tarde desta quarta-feira (11) e não estará mais na bancada do "Encontro" a partir de 2020. O jornalista, porém, continua na atração até o final do ano, pois tem reportagens inéditas gravadas. Rennó chegou à rede em 1999, quando foi contratado pela Globo Minas Gerais para apresentar o "MGTV 1ª Edição". Em 2009, o jornalista foi transferido para a Globo News.

A emissora carioca emitiu um comunicado oficial sobre a dispensa na tarde de quarta. Após 20 anos de uma trajetória conjunta de sucesso, carinho e respeito, sendo sete anos ao lado de Fátima Bernardes no Encontro, Lair Rennó se despede da Globo. No ar desde a estreia do matinal, em 2012, Lair permanece no programa até o final do ano.

Comenta-se nos corredores da "Vênus Platinada" que Lair não esperava a demissão e foi pego de surpresa ao ser comunicado no início desta semana. Em entrevista ao site "Gshow", o jornalista garantiu estar preparado para "novos desafios".

"Estou pronto para novos desafios, talvez um projeto pensando em mim, mais personalizado. Este não é um caminho de despedida da Globo, é um momento de 'até breve'. Estou saindo com as portas abertas, com o coração aberto pelo carinho que eu tenho pela emissora. Vou fazer deste momento uma boa notícia para uma janela maior se abrir", disse.