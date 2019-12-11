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Dança das cadeiras

Rede Globo demite Lair Rennó do 'Encontro com Fátima'

Em entrevista ao 'Gshow', jornalista garante estar pronto para novos desafios na carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 19:35

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 19:35

Lair Rennó e Fátima Bernardes nos bastidores do "Encontro com Fátima" Crédito: Rede Globo/Divulgação
Após sete anos de parceria com Fátima BernardesLair Rennó foi despedido pela Rede Globo na tarde desta quarta-feira (11) e não estará mais na bancada do "Encontro" a partir de 2020. O jornalista, porém, continua na atração até o final do ano,  pois tem reportagens inéditas gravadas.  Rennó chegou à rede em 1999, quando foi contratado pela Globo Minas Gerais para apresentar o "MGTV 1ª Edição". Em 2009, o jornalista foi transferido para a Globo News.
A emissora carioca emitiu um comunicado oficial sobre a dispensa na tarde de quarta. Após 20 anos de uma trajetória conjunta de sucesso, carinho e respeito, sendo sete anos ao lado de Fátima Bernardes no Encontro, Lair Rennó se despede da Globo. No ar desde a estreia do matinal, em 2012, Lair permanece no programa até o final do ano. 

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Comenta-se nos corredores da "Vênus Platinada" que Lair não esperava a demissão e foi pego de surpresa ao ser comunicado no início desta semana. Em entrevista ao site "Gshow", o jornalista garantiu estar preparado para "novos desafios".
"Estou pronto para novos desafios, talvez um projeto pensando em mim, mais personalizado. Este não é um caminho de despedida da Globo, é um momento de 'até breve'. Estou saindo com as portas abertas, com o coração aberto pelo carinho que eu tenho pela emissora. Vou fazer deste momento uma boa notícia para uma janela maior se abrir", disse. 
O apresentador garantiu que voltará em 2020, depois do Carnaval, para um espetáculo no teatro contando histórias ao lado de Fátima Bernardes, de acordo com Alessandro Lo-Bianco, do programa "A Tarde É Sua", da Rede TV! Ele também garantiu ser mais comunicador do que jornalista e que sempre teve o sonho de ter uma atração na Rede Globo.

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