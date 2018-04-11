Record TV cancela 'A Casa' e Marcos Mion terá nova atração no canal

Marcos Mion apresentando a primeira edição do reality "A Casa" Crédito: Edu Moraes/Record TV/Divulgação

Após uma única temporada, a Record TV cancelou o reality show "A Casa" - programa comandado por Marcos Mion, no qual cem participantes disputavam um prêmio de R$ 1 milhão enquanto conviviam na mesma casa pelo período de dois meses.

O veterano apresentador vai continuar na emissora em uma nova atração ainda não definida. A informação foi dada em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, do portal UOL, e confirmada pela reportagem pela assessoria de comunicação da emissora.

A produtora britânica FreemantleMedia, detentora do formato, dispensou a equipe responsável pelo programa após a primeira temporada decepcionar a Record TV em audiência e faturamento.