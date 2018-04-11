Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Record TV cancela 'A Casa' e Marcos Mion terá nova atração no canal

O veterano apresentador vai continuar na emissora em uma nova atração ainda não definida

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 20:10
Marcos Mion apresentando a primeira edição do reality "A Casa" Crédito: Edu Moraes/Record TV/Divulgação
Após uma única temporada, a Record TV cancelou o reality show "A Casa" - programa comandado por Marcos Mion, no qual cem participantes disputavam um prêmio de R$ 1 milhão enquanto conviviam na mesma casa pelo período de dois meses.
O veterano apresentador vai continuar na emissora em uma nova atração ainda não definida. A informação foi dada em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, do portal UOL, e confirmada pela reportagem pela assessoria de comunicação da emissora.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
A produtora britânica FreemantleMedia, detentora do formato, dispensou a equipe responsável pelo programa após a primeira temporada decepcionar a Record TV em audiência e faturamento.
Na emissora desde 2009, Marcos Mion apresentou o programa "Legendários" entre 2009 e 2017. Ele também comandou a sétima temporada do reality show "Ídolos" e é um dos cotados para substituir Roberto Justus na edição deste ano de "A Fazenda".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados