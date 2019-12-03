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Raul Gil desmente notícia de que estaria em queda de avião em São Paulo

'Olha eu aqui, vivinho, vivinho. Já me mataram três vezes', diz o apresentador em vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 19:22

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 19:22

O apresentador Raul Gil Crédito: Instagram/@raulgil
O apresentador Raul Gil, 81, publicou um vídeo em suas redes sociais para desmentir informação falsa de que estaria no avião que caiu na serra da Cantareira, nesta segunda-feira (2), em São Paulo. 
"Oi, minha gente, olha eu aqui, vivinho, vivinho. Já me mataram três vezes. E agora que eu estava dentro de um avião que caiu na serra da Cantareira. O avião deve ter caído, mas eu não, porque eu estou aqui", diz o apresentador no vídeo. 

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Na manhã desta segunda-feira (2), um avião de pequeno porte, que saiu de Jundiaí (Grande SP) e tinha como destino o aeroporto de Campo de Marte, caiu em uma região de mata fechada da serra, na zona norte de São Paulo.
O Corpo de Bombeiros retirou um corpo dos destroços. Os restos mortais serão levados ao Instituto Médico Legal para identificação. Segundo o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, nenhum outro corpo foi localizado na região do acidente, mas as buscas continuam.
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Eu mais vivo do que nunca...kkkk #raulgil @programaraulgil

Uma publicação compartilhada por Raul Gil Oficial (@raulgil3) em

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