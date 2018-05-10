Rapper Cardi B revela que está grávida de uma menina

Rapper Cardi B Crédito: Reprodução/Instagram @iamcardib

A rapper Cardi B está grávida de uma menina. Ela anunciou a gravidez no começo de abril, quando se apresentou no programa Saturday Night Live. Agora, falou sobre o sexo do bebê em uma série de entrevistas.

Na última terça-feira, 8, ela revelou o sexo no programa de rádio The Howard Stern Show quando questionada pelo apresentador. Howard ficou curioso para saber o nome da criança, mas ela não respondeu, apenas disse que quem fez essa escolha foi o pai da criança, o rapper Offset.

Sua gravidez foi tema de entrevistas no Baile do Met, ocorrido na última segunda-feira, 7. Questionada por uma repórter do Entertainment Tonight sobre os movimentos do bebê em sua barriga, ela disse que "Ela está lutando comigo!", se referindo aos chutes comumente sentidos pelas grávidas.