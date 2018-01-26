Rainha e imperatriz da gaviões da fiel brigam em ensaio; vídeo

Tati Minerato e Renata Teruel, da Gaviões da Fiel, se empurram em ensaio técnico Crédito: Reprodução/Youtube

O tempo fechou no Sambódromo do Anhembi na noite dessa quinta-feira, 25. Durante o ensaio técnico da escola de samba Gaviões da Fiel, a rainha de bateria, Tati Minerato, e a imperatriz da escola, Renatta Teruel, brigaram e tiveram de ser separadas.

Um vídeo que circula na internet mostra momento em que Tati e Renatta estão lado a lado. No vídeo é possível ver que elas estão próximas de Sabrina Sato, madrinha da bateria.

Tati, fantasiada de borboleta, esbarra com a ponta de suas asas no rosto de Renatta, que leva as mãos à colega em resposta. Tati, então, volta e empurra Renatta com força.

As duas discutem e alguns homens aparecem para separar a briga. Ela fez uma postagem em seu Instagram na manhã desta sexta-feira, 26, em que diz que "o que provoca inveja é o seu brilho", o que levou alguns internautas a pensarem que a mensagem foi uma resposta ao desentendimento.