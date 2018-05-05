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Rafael Cardoso leva 'bronca' da mulher após errar nome do filho

Ator fez homenagem à sua mulher, mas acabou errando o nome da criança na hashtag

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 22:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 22:09
Rafael Cardoso e Mariana Bridi Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Rafael Cardoso, de O Outro Lado do Paraíso, usou seu perfil no Instagram para fazer uma homenagem à sua mulher, Mariana Bridi, que está grávida.
"Meu amor com oito meses de gravidez! A mais linda!". Em seguida, Rafael publicou as hashtags #MuitoAmor #Família e #Valentin, nome de seu filho. Ou quase.
"Valentim é com M no final, né amor?", escreveu a própria Mariana nos comentários, corrigindo o "erro" do papai.
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Algum tempo depois, uma fã questionou a mãe: "Depende, né amor?". Bridi então respondeu: "No caso do nosso filho, não, é com 'M' mesmo! [risos]".
O casal também é pai de Aurora, de três anos de idade.

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