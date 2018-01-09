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Rafa Justus estreia como atriz em série no Discovery Kids

A atriz mirim interpretará Luana, uma menina de oito anos apaixonada por astronomia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 18:39

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 18:39

Ticiane Pinheiro e sua filha, Rafa Justus Crédito: Instagram/Reprodução
Rafaella Justus, de oito anos, estreou como atriz, por enquanto apenas em séries de TV. A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro fez uma participação especial no seriado Zoo da Zu, produção original do Discovery Kids.
A atriz mirim interpretará Luana, uma menina de oito anos apaixonada por astronomia e que sonha em ser astronauta. Rafa contracenou com o elenco fixo da série, Jair de Oliveira e Tânia Khalill, que também fazem participações especiais nessa temporada.
No set de filmagem, a garota esteve acompanhada do pai, Roberto Justus, e da avó, Helô Pinheiro. Justus disse ter ficado orgulhoso do desempenho e da seriedade da filha no projeto. "Tenho certeza que será um sucesso", falou.
Já a mãe Ticiane Pinheiro relatou a alegria da família. "Rafinha está muito animada com a estreia. Aceitamos o convite pois ela é muito fã da série e a as gravações, além de descontraídas, não atrapalharam a rotina dela", contou.

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