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No BBB 19

'Quem disse que eu sou hétero?', diz Malvino Salvador na casa do BBB

Ator visitou a casa do BBB 19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2019 às 12:43

Publicado em 12 de Março de 2019 às 12:43

Crédito: TV Globo/Divulgação
O ator Malvino Salvador, 43, visitou nesta segunda-feira (11) a casa do Big Brother Brasil 2019 e provocou agitação entre os 'brothers'. Assim que ele deixou o programa, Rízia comentou: "Ele é perfeito, zero defeitos".  "Meu Deus do céu. Nem olhei para ele de tão lindo que ele é", completou Paula. 
Os participantes improvisaram um rap com comentários feitos pelo ator, e quem roubou a cena foi Danrley, que cantou: "Quem disse que eu sou hétero?". Todos os 'brothers' pararam de cantar e caíram na gargalhada. Danrley tem uma namorada fora do BBB. Antes de entrar na casa, ele contou que é romântico e que pediu a atual namorada, Larissa, em namoro no Maracanã. 
Mas nem tudo foi festa nesta segunda no programa. Mais cedo, Gabriela e Elana tiveram uma pequena briga. As 'sisters' conversavam na cozinha sobre relacionamentos e Elana disse que não casaria com uma pessoa sem conhecê-la antes. 
Carolina discordou, afirmando que é ao se casar ou morar junto que as pessoas acabam se conhecendo melhor. Gabriela concordou, mas Elana retrucou: "Eu apoio a opinião de cada um, mas eu, Elana, não acho isso bonito. Acho feio. Não acho certo. Eu cuido da minha vida", disse ela.
Gabriela, porém, não gostou e perguntou se o comentário tinha sido para ela, ao que a 'sister' respondeu: "Para quem a carapuça encaixar". 
Gabriela disse, então, que estava sendo educada, mas Elana afirmou: "Gosto cada um tem o seu". Gabriela ficou irritada e rebateu: "Não fala assim comigo, você não sabe quem é Gabriela".
Poucos minutos depois, a 'sister' parece ter se arrependido, pegou Elana pela mão e a levou para a sala. 
"Sei que é difícil, mas tenta, segura. Não é legal. Calma. Eu sou igualzinha a você. E não faz essa cara, porque eu te chamei. Tenta segurar porque eu também seguro, isso é ruim para nós", disse Gabriela. As duas então se abraçaram e fizeram as pazes. 
Nesta terça-feira (12), Carolina, Tereza, Hariany e Alan vão disputar a preferência do público no paredão quádruplo. Assim como na semana passada, o público votará em quem deseja imunizar e poderá salvar dois participantes. Após a decisão, os brothers voltarão ao confessionário para decidir quem deixará o reality.
Se houver empate, o critério de desempate será o índice de votos do público. 

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