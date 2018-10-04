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DIVERSIDADE

Protagonistas do beijo gay em Malhação comemoram a cena

Personagens Michael e Santiago se beijaram no capítulo de quarta-feira, 3
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 17:52

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 17:52

A cena do beijo dos personagens Michael e Santiago Crédito: Reprodução/Globo
Os atores Pedro Vinícius e Giovanni Dopico usaram as redes sociais para comemorar a cena do beijo entre seus personagens, Michael e Santiago, que foi ao ar no capítulo de "Malhação: Vidas Brasileiras" desta quarta-feira, 3, na TV Globo.
"Tão importante mostrar isso e eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos os envolvidos", comemorou Pedro. "O processo de construção do personagem foi um grande desafio pra mim, ainda mais sendo meu primeiro trabalho na TV! Polêmicas e opiniões à parte, acredito que a arte supera qualquer desafio que o artista precisa vencer!", escreveu Giovanni.
Em junho de 2017, a novela, que é exibida desde 1993, já havia exibido a primeira cena com um beijo entre duas mulheres. Em setembro do mesmo ano, foi ao ar uma cena em que dois homens se beijavam.
Confira as publicações de Pedro Vinícius e Giovanni Dopico abaixo:

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