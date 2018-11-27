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SOLTOU O VERBO

Protagonista de 'Riverdale' desabafa sobre cobranças

Lili Reinhart explicou por que mantém seu relacionamento com Cole Sprouse privado

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 19:21
27/11/2018 - Lili Reinhart e Cole Sprouse fazem sucesso em 'Riverdale' Crédito: Instagram/@lilireinhart
Conhecida pelo papel de Betty Cooper na série Riverdale, a atriz Lili Reinhart deu uma entrevista para a Teen Vogue e comentou o relacionamento que tem com Cole Sprouse. Conhecido pelo clássico infantil Zack & Cody, ele também faz parte do elenco e interpreta Jughead Jones.
O casal assumiu o namoro no início do ano, mas prefere não se expor publicamente com frequência. "Mantenho meu relacionamento privado porque é apenas entre duas pessoas e é assim que deve ser. Não estou tentando esfregar meu relacionamento na cara das pessoas e dizer 'vocês não sabem nada sobre nós'. Vocês apenas não precisam saber. As pessoas acham que eu tenho a obrigação de assumir coisas do tipo, mas eu absolutamente não devo nada a ninguém", justifica Lili.
Aos 18 anos, a jovem mudou-se para Los Angeles e passou a realizar uma série de testes ao longo de cinco meses. Após ficar fisicamente doente por causa de depressão, ela retornou para a casa dos pais. Foram mais seis meses de cuidados com a saúde mental para encarar a protagonista de Riverdale, seu primeiro grande trabalho que lhe trouxe reconhecimento. No entanto, ela já pensa além do seriado: "Eu não quero fazer a Betty Cooper por toda a minha vida. Estou pronta para interpretar personagens diferentes", diz.

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