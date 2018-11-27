Protagonista de 'Riverdale' desabafa sobre cobranças

27/11/2018 - Lili Reinhart e Cole Sprouse fazem sucesso em 'Riverdale' Crédito: Instagram/@lilireinhart

Conhecida pelo papel de Betty Cooper na série Riverdale, a atriz Lili Reinhart deu uma entrevista para a Teen Vogue e comentou o relacionamento que tem com Cole Sprouse. Conhecido pelo clássico infantil Zack & Cody, ele também faz parte do elenco e interpreta Jughead Jones.

O casal assumiu o namoro no início do ano, mas prefere não se expor publicamente com frequência. "Mantenho meu relacionamento privado porque é apenas entre duas pessoas e é assim que deve ser. Não estou tentando esfregar meu relacionamento na cara das pessoas e dizer 'vocês não sabem nada sobre nós'. Vocês apenas não precisam saber. As pessoas acham que eu tenho a obrigação de assumir coisas do tipo, mas eu absolutamente não devo nada a ninguém", justifica Lili.