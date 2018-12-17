Protagonista de 'Cidade de Deus' trabalha como motorista de Uber

17/12/2018 - Alexandre Rodrigues como Buscapé em cena de 'Cidade de Deus' e dentro de seu carro, em vídeo gravado para os stories de seu Instagram em dezembro de 2018 Crédito: Cidade de DeusENTITY_apos_ENTITY / Divulgação / Miramax | Instagram / @imalexandrerodrigues

O ator Alexandre Rodrigues, conhecido por ter dado vida ao personagem Buscapé, protagonista do premiado filme Cidade de Deus, falou sobre a repercussão das redes sociais em resposta ao fato de ele ter se tornado motorista de Uber nos últimos tempos.

Na última quinta-feira, 13, a postagem de uma internauta que reconheceu, conversou e tirou uma foto com o ator ao usar o aplicativo viralizou no Twitter.

"Como não estava aparecendo trabalho dentro da minha profissão, no que estudei pra poder fazer a minha vida quase que toda, falei, bom, vou fazer o [plano] B, né? Fazer o quê? Preciso trabalhar, sustentar minha casa", explicou Alexandre em seu Instagram na noite de sábado, 15.

Alexandre conta que costuma passar entre oito e nove horas em seu carro diariamente para tirar seu sustento.

"Sou um cara muito comum, muito pé no chão e faço isso porque é o que tenho pra poder fazer. Se tivesse alguma peça de teatro pra poder dirigir, eu ia dirigir uma peça de teatro. Mas só me sobrou o carro pra dirigir [risos]!"

Carreira de ator permanece

Rodrigues se diz surpreso com o fato de a foto que tirou com uma fã ter viralizado da forma como ocorreu. "Eu tiro tanta foto que nunca imaginei que essa foto especificamente poderia trazer tanta repercussão. Nem a novela teve essa repercussão toda. O Brasil inteiro ficou assim por conta de uma foto que tirei porque tô na Uber. " "Quantos cidadãos, engenheiros, médicos, não perderam seus trabalhos e tão trabalhando dignamente em aplicativo? É uma coisa muito simples."









Realidade do artista no Brasil

"É lógico que pras pessoas em geral acham que porque eu fiz um filme que teve uma p*** repercussão fora do Brasil e dentro do Brasil, eu teria que estar milionário. Não necessariamente."

"Se eu tivesse nos Estados Unidos acho que eu teria um retorno um pouco maior, porque lá as coisas são um pouco melhores nesse sentido. Existe um apoio ao artista no geral lá. Mas precisa-se ralar muito pra chegar numa Hollywood, fazer filmes... Enfim", opinou.

"Aqui, o artista brasileiro precisa fazer de tudo pra se sustentar. Não é fácil ganhar a vida só da sua arte. Queria eu só trabalhar com arte, que é uma coisa deliciosa de fazer, amo fazer o que faço."

Por fim, Alexandre fez questão de agradecer ao apoio que vem recebendo em suas redes sociais.

"Quero agradecer a todo mundo que tá apoiando, [que] apoia a pessoa, e não o ator que fez o filme, que sabe que é um ser humano que tá aqui, tem necessidade e precisa se sustentar como todos os outros."



















