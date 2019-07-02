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O documento de Leão Lobo

'Prostituta de luxo', diz ex-marido sobre Val Marchiori a jornalista

O ex-marido da socialite, o empresário Evaldo Ulinski, abriu o jogo para o jornalista Leão Lobo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2019 às 11:01

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 11:01

Crédito: Reprodução/Instagram @maxcherman
Em tom de revelação, o jornalista Leão Lobo esquentou a tela do "Fofocalizando" na tarde desta segunda-feira (1º). Ele trouxe à tona algumas afirmações que foram enviadas pelo ex-marido de Val Marchiori, o empresário Evaldo Ulinski.
> Luciana Gimenez detona Val Marchiori: "Só falo com gente do meu nível"
No documento, o homem se refere à loira como prostituta e chega a afirmar: "Ela era uma prostituta de luxo e ela teve envolvimento com vários homens em busca de dinheiro". 
> "Alguns salários mínimos", diz Val Marchiori sobre preço de brinco
Na mesma carta enviada a Leão Lobo, o empresário faz afirmações que o jornalista nem sequer quis pronunciar, porque alegou que poderiam trazer problemas maiores caso fossem reveladas. Leo Dias, que já não brinca em serviço, chegou um pouco depois da bomba e brincou: "É amor, gente. Amor ao dinheiro. Está na cara". 
Mas essa não é a primeira vez que Val e o ex passam por situações constrangedoras assim. Em 2012, por exemplo, ele decidiu abrir o jogo em entrevista à revista Veja, onde não economizou adjetivos pejorativos para definir a relação que mantinha com a socialite. 

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