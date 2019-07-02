'Prostituta de luxo', diz ex-marido sobre Val Marchiori a jornalista

Em tom de revelação, o jornalistaesquentou a tela do "Fofocalizando" na tarde desta segunda-feira (1º). Ele trouxe à tona algumas afirmações que foram enviadas pelode, o empresário

No documento, o homem se refere à loira como prostituta e chega a afirmar: "Ela era uma prostituta de luxo e ela teve envolvimento com vários homens em busca de dinheiro ".

Na mesma carta enviada a Leão Lobo, o empresário faz afirmações que o jornalista nem sequer quis pronunciar, porque alegou que poderiam trazer problemas maiores caso fossem reveladas., que já não brinca em serviço, chegou um pouco depois da bomba e brincou: "É amor, gente.. Está na cara".

Mas essa não é a primeira vez que Val e o ex passam por situações constrangedoras assim. Em 2012, por exemplo, ele decidiu abrir o jogo em entrevista à revista Veja, onde não economizou adjetivos pejorativos para definir a relação que mantinha com a socialite.