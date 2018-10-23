Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família Real

Príncipe William revela o amor de George pela dança

George possui aulas semanais de balé, cada uma com 35 minutos de duração. Sua irmã, a princesa Charlotte, também está seguindo os passos do irmão e da avó
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 23:47

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 23:47

Crédito: Twitter/Kensington Palace
O príncipe William revelou que o filho, príncipe George, tem se dedicado à mesma atividade praticada por Diana enquanto era viva: a dança.
A afirmação foi feita em um vídeo publicado pela conta do Palácio de Kensington, no Twitter. Em uma conversa com um jovem dançarino britânico, William aproveitou para contar sobre o hobby do filho.
"George está dançando também, ele ama isso. É tipo... minha mãe sempre costumava dançar. Ela amava dançar". Esta foi uma das raras vezes que o Duque de Cambridge falou algo sobre a mãe, morta em um acidente de carro, em 1997.
De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, o menino de cinco anos está desenvolvendo suas habilidades de dança na escola. George possui aulas semanais de balé, cada uma com 35 minutos de duração. Sua irmã, a princesa Charlotte, também está seguindo os passos do irmão e da avó. Durante um evento no Palácio de Kensington, em 2017, Kate Middleton revelou que a filha estava aprendendo a dançar. A Duquesa de Cambridge disse que Charlotte adora dançar.
TALENTO DE FAMÍLIA
A princesa Diana era uma entusiasta do mundo da dança. Quando criança, tinha o sonho de tornar-se uma dançarina do Royal Ballet, o mais famoso do Reino Unido. Já na Família Real, ficou mais próxima do dançarino e coreógrafo Wayne Sleep. Durante as aulas particulares com o professor, a princesa sugeriu que os dois montassem uma apresentação de dança juntos no Royal Opera House. A ideia se transformou em um show privado para fãs e amigos do Royal Ballet, em 1985.
A intenção de Diana foi surpreender o príncipe Charles com sua performance. Ninguém da plateia sabia o que estava prestes a acontecer, até que ela se levantou e caminhou em direção ao palco. O coreógrafo elogiou a naturalidade na performance de Lady Di, que teve Uptown Girl, do cantor e compositor Billy Joel, como pano de fundo. "Eu não podia acreditar o quão boa ela era" revelou o dançarino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados