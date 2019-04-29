Príncipe William e Kate Middleton comemoram oito anos de casado Crédito: Reprodução/Instagram @kensingtonroyal

O

príncipe William

e

Kate Middleton

comemoram oito anos de casados nesta segunda-feira, 29. O duque e a duquesa de Cambridge oficializaram a união em 29 de abril de 2011, com uma cerimônia realizada na

Abadia de Westminster

para quase duas mil pessoas.

William, de 36 anos, e Kate, de 37, tiveram três filhos após o casamento. Príncipe George é o primogênito, de cinco anos; Charlotte tem três, enquanto o caçula, Louis, acaba de completar um.