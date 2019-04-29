O
príncipe William
e
Kate Middleton
comemoram oito anos de casados nesta segunda-feira, 29. O duque e a duquesa de Cambridge oficializaram a união em 29 de abril de 2011, com uma cerimônia realizada na
Abadia de Westminster
para quase duas mil pessoas.
William, de 36 anos, e Kate, de 37, tiveram três filhos após o casamento. Príncipe George é o primogênito, de cinco anos; Charlotte tem três, enquanto o caçula, Louis, acaba de completar um.
Nos comentários da publicação, fãs e seguidores do casal comemoraram junto: "O casamento de William e Kate foi a primeira vez que muitos de nós tivemos a oportunidade de assistir a um casamento real e com certeza não desapontou".