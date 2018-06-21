Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
REALEZA

Príncipe William e Kate Middleton anunciam batizado de Louis

O filho mais novo do duque e da duquesa de Cambridge será batizado no dia 9 de julho

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 14:21
Príncipe William e Kate Middleton com o mais novo membro da família real, ainda sem nome Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta quarta-feira, 20, o Palácio de Kensington usou as redes sociais para anunciar o batismo do príncipe Louis, terceiro filho de William e Kate, que nasceu no dia 23 de abril em Londres.
"O duque e a duquesa de Cambridge estão felizes em anunciar que o batismo do príncipe Louis vai ocorrer na segunda-feira, dia 9 de julho, na Capela Real do Palácio Saint James, em Londres. O príncipe Louis será batizado pelo arcebispo de Caterbury, Justin Welby", diz a publicação no Twitter.
Em 2013, o príncipe George, primeiro filho do casal, também foi batizado na mesma igreja. Já o batismo de Charlotte ocorreu em 2015 na Igreja Saint Mary Magdalene, em Sandringham, cidade do interior da Inglaterra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados