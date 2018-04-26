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REALEZA

Príncipe William conta que bebê dorme bem e está se comportando

William fez o comentário após uma celebração na abadia de Westminster

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 22:20
O príncipe William aproveitou um evento público com o irmão Harry e sua futura cunhada, Meghan Markle, para contar como foram os dois dias de vida do filho recém-nascido.
O duque de Cambridge afirmou que estão todos bem de saúde e que o pequeno príncipe está dando trabalho para dormir. William fez o comentário após uma celebração na abadia de Westminster.
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Todos os britânicos ficaram muito felizes com as notícias de que tudo vai bem com o bebê real, mas eles esperavam outra notícia do príncipe: eles aguardam ansiosamente para saber qual será o nome escolhido para a criança.

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