Príncipe William conta que bebê dorme bem e está se comportando

O príncipe William aproveitou um evento público com o irmão Harry e sua futura cunhada, Meghan Markle, para contar como foram os dois dias de vida do filho recém-nascido.

O duque de Cambridge afirmou que estão todos bem de saúde e que o pequeno príncipe está dando trabalho para dormir. William fez o comentário após uma celebração na abadia de Westminster.