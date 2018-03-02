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Príncipe Harry e Meghan Markle vão convidar pessoas comuns para casamento

Cerca de 1.200 britânicos serão convidados para a cerimônia

Publicado em 02 de Março de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 16:25
Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Web
A família real britânica anunciou nesta sexta-feira, 2, que 2.640 pessoas vão ser convidadas para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que acontecerá no dia 19 de maio. A novidade está no fato que 1.200 cidadãos comuns britânicos serão convidados para a cerimônia a ser realizada no Windsor Castle.
Segundo a família real, esses convidados serão escolhidos por representantes regionais da coroa no país, os "lord-lieutenants", e a pedido do casal devem ser de origens e idades variadas, incluindo pessoas jovens que exercem liderança e ajudam suas comunidades.
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Além disso, 200 voluntários das instituições de caridade que o príncipe Harry coordena, 100 alunos de escolas próximas ao Castelo de Windsor, 610 moradores da região e 530 membros da família real também foram convidados para a cerimônia. Todas essas pessoas poderão acompanhar o casamento na área externa do castelo.

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