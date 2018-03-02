Príncipe Harry e Meghan Markle vão convidar pessoas comuns para casamento

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Web

A família real britânica anunciou nesta sexta-feira, 2, que 2.640 pessoas vão ser convidadas para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que acontecerá no dia 19 de maio. A novidade está no fato que 1.200 cidadãos comuns britânicos serão convidados para a cerimônia a ser realizada no Windsor Castle.

Segundo a família real, esses convidados serão escolhidos por representantes regionais da coroa no país, os "lord-lieutenants", e a pedido do casal devem ser de origens e idades variadas, incluindo pessoas jovens que exercem liderança e ajudam suas comunidades.