Príncipe Harry e Meghan Markle pedem doações para caridades

O Palácio de Kensington informou nesta segunda-feira, 9, que príncipe Harry e Meghan Markle preferem que doações sejam feitas a instituições de caridade do que ganhar presentes de casamento tradicionais, como torradeiras ou chaleiras. O palácio afirmou que Harry e Markle "escolheram instituições de caridade que representam uma série de questões pelas quais são apaixonados".