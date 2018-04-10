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Ao invés de presentes

Príncipe Harry e Meghan Markle pedem doações para caridades

As instituições de caridade da lista do casal trabalham em apoio de aspectos como esporte para mudança social, empoderamento feminino, preservação do meio ambiente e ajuda a portadores de HIV

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 22:19
Harry e Meghan Crédito: Divulgação
O Palácio de Kensington informou nesta segunda-feira, 9, que príncipe Harry e Meghan Markle preferem que doações sejam feitas a instituições de caridade do que ganhar presentes de casamento tradicionais, como torradeiras ou chaleiras. O palácio afirmou que Harry e Markle "escolheram instituições de caridade que representam uma série de questões pelas quais são apaixonados".
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As instituições de caridade da lista do casal trabalham em apoio de aspectos como esporte para mudança social, empoderamento feminino, preservação do meio ambiente e ajuda a portadores de HIV. No total, são sete organizações: CHIVA (Children's HIV Association); Crisis; Fundação Myna Mahila; Pequenos Soldados de Scotty; StreetGames; Surfistas contra o Esgoto e The Wilderness Foundation UK.

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