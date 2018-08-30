Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MITOU

Príncipe Harry canta no palco do musical 'Hamilton', em Londres

Duque de Sussex arrisca trecho de musical interpretado por Rei George, o sexto bisavô dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 16:17

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 16:17

Duque de Sussex, príncipe Harry canta em Teatro de Londres Crédito: Twitter/@Daily_Star
O duque e a duquesa de Sussex prestigiaram o musical Hamilton na noite desta quarta-feira, 29, em Londres. A apresentação beneficente teve a renda de bilheteria revertida para um fundo em favor de crianças e adolescentes afetados pelo vírus HIV.
Ao fim do espetáculo, o príncipe Harry subiu ao palco para discursar e agradecer a companhia de teatro e surpreendeu a todos quando tentou cantar um trecho da canção Youll Be Back, do repertório. Essa parte do musical é interpretada por Rei George, o sexto bisavô de Harry. O perfil do Palácio de Kensington no Twitter publicou o vídeo da cantoria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados