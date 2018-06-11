Príncipe George brinca com arma falsa e gera polêmica na web

De vez em quando, a fofura dos pequenos herdeiros da família real rouba a cena nos compromissos da família. Desta vez, porém, as brincadeiras do pequeno príncipe George com uma arma de plástico geraram controvérsias na internet.

O menino, que tem 4 anos, e a irmã - a princesa Charlotte, de 3 -, foram fotografados ao lado da mãe, a duquesa Kate Middleton, durante uma partida de polo do pai, o príncipe William, em um evento de caridade que aconteceu neste domingo (10).

Segundo informações divulgadas no site Extra Online, usuários criticaram as brincadeiras de George com uma pistola falsa. Para alguns internautas, crianças não deveriam se divertir com armas de brinquedo em um momento que se discute segurança pública e violência urbana no mundo inteiro.

Um apresentador polêmico compartilhou as imagens e ressaltou se tratar do "efeito Sterling" - referência à controvérsia gerada pela tatuagem de fuzil do atacante inglês Raheem Sterling. Internautas ressaltam que o brinquedo é comum há anos entre crianças. Parte dos usuários não viu maldade na diversão.

"Esta foi a única coisa decepcionante sobre as fotos do jogo de polo. Eu realmente não entendo armas como brinquedo, por que brincar com coisas que você nunca deveria usar. Kate não deveria ser culpada sobre isso, já que não sabemos de quem é o brinquedo, mas alguém deve dizer que isto não é ok", ressaltou um usuário que tem uma conta dedicada à família real.

"Isto não é ok, diz meu lado americano, afetado talvez pela violência armada de todos os dias nos Estados Unidos. Mas o meu lado britânico concorda. Nenhuma criança nesta idade deveria olhar para uma arma como um brinquedo divertido. Isto parece muito real (e eu amo o príncipe George, não me entendam mal", destacou outro internauta.

Um terceiro usuário lembrou os casos em que disparos acidentais, motivados pelo desconhecimento da letalidade de armas, custaram vidas e afetaram famílias.

"Não é piada que outras pessoas percam suas vidas porque seus filhos pensavam brincar com um brinquedo que era uma arma real!!", frisou.