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Príncipe George aparece em lista de personalidades mais bem vestidas

Ao lado de artistas como Dua Lipa e Amal Clooney, o príncipe é a personalidade mais jovem da lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 20:28

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 20:28

O príncipe George, filho do príncipe William com Kate Middleton, está na lista das personalidades mais bem vestidas de 2018 da revista britânica Tatler. A criança de cinco anos foi a mais jovem a ser incluída pela publicação, que nomeou outras personalidades como destaque na moda deste ano.
O estilo de George é muito influenciado pela mãe, a duquesa de Cambridge, que também aparece na lista publicada. As referências usadas por ela giram em torno da realeza, mas também em histórias infantis. O personagem Christopher Robin, por exemplo, é uma inspiração com seus shorts, meias compridas e macacões.
A lista inclui outros nomes importantes, como a Rainha Elizabeth II (com seus clássicos looks coloridos), Harry Styles, Dua Lipa, Meghan Markle, Amal Clooney e Stella McCartney.
O palácio de Kensington divulgou um novo retrato do príncipe George para comemorar o seu aniversário de cinco anos Crédito: Twitter/Kensington Palace

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