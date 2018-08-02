Príncipe George aparece em lista de personalidades mais bem vestidas

O príncipe George, filho do príncipe William com Kate Middleton, está na lista das personalidades mais bem vestidas de 2018 da revista britânica Tatler. A criança de cinco anos foi a mais jovem a ser incluída pela publicação, que nomeou outras personalidades como destaque na moda deste ano.

O estilo de George é muito influenciado pela mãe, a duquesa de Cambridge, que também aparece na lista publicada. As referências usadas por ela giram em torno da realeza, mas também em histórias infantis. O personagem Christopher Robin, por exemplo, é uma inspiração com seus shorts, meias compridas e macacões.

A lista inclui outros nomes importantes, como a Rainha Elizabeth II (com seus clássicos looks coloridos), Harry Styles, Dua Lipa, Meghan Markle, Amal Clooney e Stella McCartney.