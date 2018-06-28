Prima de Patrícia Poeta: "Genética da magreza é com a gente mesmo" Crédito: Christiano Cardoso/CO Assessoria

Bruna Corrêa não cansa de mostrar os resultados do seu esforço na academia para alcançar o corpo perfeito. Além de influenciar seus milhares de seguidores, a loira confessa que estimula a própria mãe a ter o mesmo foco para não chegar às medidas polêmicas da jornalista global, Patrícia Poeta.

Com 47 anos, dona Carmem Corrêa exibe medidas de dar inveja. Apesar da idade, sua semelhança jovem com a filha pode surpreender qualquer um. Todos pensam que somos irmãs quando nos veem juntas, conta Bruna.

Para melhorar a qualidade de vida entre mãe e filha, ambas abusam de exercícios e uma dieta nutricional com muita dedicação e força de vontade. Com saúde a gente não brinca. Eu me preocupo com ela, completa.

Prima de Patrícia Poeta: "Genética da magreza é com a gente mesmo" Crédito: Christiano Cardoso/CO Assessoria

A semelhança entre as duas também é um dos assuntos mais comentados quando postam fotos se exercitando em companhia.