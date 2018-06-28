Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Finíssimas

Prima de Patrícia Poeta: 'Genética da magreza é com a gente mesmo'

Bruna Corrêa não cansa de mostrar os resultados do seu esforço na academia para alcançar o corpo perfeito

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 18:38
Prima de Patrícia Poeta: "Genética da magreza é com a gente mesmo" Crédito: Christiano Cardoso/CO Assessoria
Bruna Corrêa não cansa de mostrar os resultados do seu esforço na academia para alcançar o corpo perfeito. Além de influenciar seus milhares de seguidores, a loira confessa que estimula a própria mãe a ter o mesmo foco para não chegar às medidas polêmicas da jornalista global, Patrícia Poeta.
Com 47 anos, dona Carmem Corrêa exibe medidas de dar inveja. Apesar da idade, sua semelhança jovem com a filha pode surpreender qualquer um. Todos pensam que somos irmãs quando nos veem juntas, conta Bruna.
Para melhorar a qualidade de vida entre mãe e filha, ambas abusam de exercícios e uma dieta nutricional com muita dedicação e força de vontade. Com saúde a gente não brinca. Eu me preocupo com ela, completa.
Prima de Patrícia Poeta: "Genética da magreza é com a gente mesmo" Crédito: Christiano Cardoso/CO Assessoria
A semelhança entre as duas também é um dos assuntos mais comentados quando postam fotos se exercitando em companhia.
Carmem e Bruna compartilham dos mesmos gostos e ainda adotam o mesmo tom de cabelo. O loiro é a minha vida, me rejuvenesce, finaliza a mamãe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados