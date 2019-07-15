Preta Gil compra as próprias roupas em bazar beneficente

"Esse vestido aqui é do André Lima , pega pra mim que eu vou comprar de volta, foi num impulso que desapeguei , não posso. Aí eu mesma compro que já ajudo também", disse, enquanto mostrava os detalhes do bazar para os seguidores.

Preta acabou de voltar ao Brasil depois de uns dias de relax no México. Nas filmagens que fez, aproveitou para mandar um recado sobre aceitação depois de ter protagonizado em uma foto de topless na web: "A vida é um sopro e eu vou ficar aqui me escondendo?".