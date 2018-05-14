"Presente mais lindo", diz Giovanna Ewbank sobre Titi Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank

Foi Dia das Mães, mas as redes sociais seguem esbanjando demonstrações de carinho para todas as mamães por aí, e claro que os artistas também publicaram diversas homenagens a suas mães e filhos.

Giovanna Ewbank publicou no Instagram uma sequência de fotos ao lado de Titi, sua filha com Bruno Gagliasso, agradecendo o seu terceiro Dia das Mães e falando do que mudou depois que virou mãe.

"A cada ano, eu aprendo mais e mais com meu anjo. A maternidade me transformou por inteiro, me abriu os olhos e o coração para esse mundo, me tirou de uma bolha que nem eu sabia que vivia. Aprendo todos os dias com a minha filha, a amar como se não houvesse o amanhã, a respeitar e ouvir o próximo, a ser mais paciente, menos egoísta, a rir dos próprios erros e descobrir que sempre existe tempo de aprender e recomeçar", escreveu Giovanna na legenda. "Deus te enviou como o presente mais lindo que eu poderia receber nessa vida inteira!"

Seu marido, Gagliasso, fez questão de homenagear Giovanna pela data. "Meu Deus, quanto amor eu sinto por vocês. Quando eu pensava que seria impossível meu amor por você, Giovanna, aumentar, você se tornou mãe e minha teoria foi por água abaixo. Você me inspira, alegra, ensina. Parabéns, meu amor, feliz Dia das Mães!".

Quem também aproveitou para ressaltar a maternidade da parceira foi Rodrigo Hilbert, que raramente publica foto ao lado dos filhos. Ele postou no Instagram uma imagem ao lado de Fernanda Lima e dos filhos Francisco e João, e na legenda escreveu: "Todo amor do mundo para você, meu amor".