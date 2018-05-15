'Prefiro lavar louça', diz Evaristo Costa sobre voltar à Globo

Evaristo Costa fez uma brincadeira envolvendo a Globo, emissora em que trabalhava, em suas redes sociais.

O jornalista postou uma foto enquanto lavava uma taça: "Primeiro Dia das Mães longe da mãe! Beijos, mãe, não esqueci de pegar o casaco. Para as mamães que estão aí, desejo um dia muito feliz em família. Aos filhos e maridos: lavem a louça (não só hoje, ok?)."

"A coisa ficou feia, melhor voltar pra Globo...", brincou um seguidor. Evaristo respondeu em seguida: "Prefiro lavar louças aqui em casa mil vezes [risos]."