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'Prefiro lavar louça', diz Evaristo Costa sobre voltar à Globo

Jornalista fez uma brincadeira envolvendo a emissora em que trabalhava, em suas redes sociais

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 22:17
Evaristo Costa fez uma brincadeira envolvendo a Globo, emissora em que trabalhava, em suas redes sociais.
O jornalista postou uma foto enquanto lavava uma taça: "Primeiro Dia das Mães longe da mãe! Beijos, mãe, não esqueci de pegar o casaco. Para as mamães que estão aí, desejo um dia muito feliz em família. Aos filhos e maridos: lavem a louça (não só hoje, ok?)."
"A coisa ficou feia, melhor voltar pra Globo...", brincou um seguidor. Evaristo respondeu em seguida: "Prefiro lavar louças aqui em casa mil vezes [risos]."
Outra seguidora também opinou sobre a postagem de Evaristo: "Não é um favor e nem fofo lavar a louça. É uma coisa normal que se tem em uma parceria". "Aqui em casa isso se chama divisão de tarefas. É justo", respondeu.

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