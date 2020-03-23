Porta dos Fundos fará lives voltadas a idosos na web durante quarentena

O apresentador Fábio Porchat entrevistou no programa Crédito: Juliana Coutinho

O Porta dos Fundos iniciou neste domingo (22) uma série de lives voltadas aos idosos para esse período em que a população é orientada a permanecer em casa devido ao risco de disseminação do novo coronavírus.

Com o nome "Que História É Essa, Vovó?", o programa é apresentado por Fábio Porchat, no Instagram do Porta dos Fundos (@portadosfundos), e será sempre às quartas-feiras e domingos, às 15h, por tempo indeterminado.