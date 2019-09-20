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Desabafo

'Por ser rica, nada aconteceu', diz Ludmilla após processar Val Marchiori

Funkeira lamentou ainda que socialite ainda debocha da situação toda até hoje por onde quer que passe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2019 às 08:48

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 08:48

Val Marchiori, 44, e Ludmilla, 24, têm uma briga de longa data. Em 2016, durante um evento no Carnaval, a empresária comentou na Rede TV que a peruca de Ludmilla "parecia bombril".
Crédito: Globo/Fábio Rocha
A fala resultou em um processo de injúria, movido por Ludmilla na época. Em 2018, a Justiça condenou Val a indenizar R$ 10 mil à cantora, mas ela recorreu. "Eu não concordo. Primeiro, eu posso dar minha opinião. Eu não xinguei a pessoa, eu não falei da índole dela, não falei da cor dela", disse na época, ressaltando que é "zero racista".
> Val Marchiori fala de Antonia Fontenelle e recebe elogio: "Guerreira"
Agora, Ludmilla voltou a falar sobre o assunto através das redes sociais. Segundo a cantora, "por ela ser rica e cheia de privilégios, até hoje nada aconteceu. E ela debocha da situação em todo canto que vai até hoje".
Em uma entrevista recente, Val disse que tentou se desculpar com a cantora, mas foi ignorada."Pedi desculpas para ela. Olha como ela foi mais racista que eu, que eu quero até falar isso! Racista entre aspas, porque eu nunca fui. Falavam que eu fui racista para dizer isso, né? Não falei nem do cabelo dela, até porque acho o cabelo dela bonito [...] Sabe o que ela fez? Virou as costas pra mim assim e saiu nadando. Mas tudo bem, é um direito dela", contou.
Em resposta, Ludmilla disse através do Twitter que o cenário não foi exatamente o descrito por Val. "Mas é claro que eu virei as costas, ela pediu para o marinheiro dela começar a filmar e me chamou. Quando eu estava indo, meus amigos me alertaram e eu voltei. [...] Ainda bem que não fui, desculpas com o telão ligado é mole", escreveu.

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