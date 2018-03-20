Policial aborda veículo em estrada para tirar foto com ex-BBB

Ex-BBB Lucas Fernandes ao lado do policial que é seu fã Crédito: Instagram / @fernandeslucas

O ex-BBB Lucas Fernandes, foi eliminado na atual edição do programa há algumas semanas, compartilhou uma situação inusitada envolvendo a polícia na madrugada desta terça-feira, 20, numa estrada próxima à cidade de Fortaleza (CE).

O cearense gravou o momento em que estava ao lado de um policial rodoviário, após ser parado: "Engraçado que eu estava voltando pra casa aqui no carro e a polícia me parou. Mas porque ele me reconheceu! Pediu pra eu parar só pra bater uma foto. Satisfação, obrigado, viu?".

O agente, identificado como Marques, respondeu: "Fazendo a fiscalização de trânsito aqui na CE-040 e fiz questão de parar meu amigo Lucas que representou muito bem o Ceará no Big Brother."

"Obrigado, o prazer foi todo meu. Fiquei feliz demais que fui parado pra ser elogiado", disse Lucas, encerrando o diálogo.