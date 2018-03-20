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Policial aborda veículo em estrada para tirar foto com ex-BBB

O cearense gravou o momento em que estava ao lado de um policial rodoviário, após ser parado

Publicado em 20 de Março de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 20:41
Ex-BBB Lucas Fernandes ao lado do policial que é seu fã Crédito: Instagram / @fernandeslucas
O ex-BBB Lucas Fernandes, foi eliminado na atual edição do programa há algumas semanas, compartilhou uma situação inusitada envolvendo a polícia na madrugada desta terça-feira, 20, numa estrada próxima à cidade de Fortaleza (CE).
O cearense gravou o momento em que estava ao lado de um policial rodoviário, após ser parado: "Engraçado que eu estava voltando pra casa aqui no carro e a polícia me parou. Mas porque ele me reconheceu! Pediu pra eu parar só pra bater uma foto. Satisfação, obrigado, viu?".
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O agente, identificado como Marques, respondeu: "Fazendo a fiscalização de trânsito aqui na CE-040 e fiz questão de parar meu amigo Lucas que representou muito bem o Ceará no Big Brother."
"Obrigado, o prazer foi todo meu. Fiquei feliz demais que fui parado pra ser elogiado", disse Lucas, encerrando o diálogo.
Em seguida, ele ainda publicou mais um vídeo, já no carro em movimento, mas no banco de passageiros: "Cara, essa eu filmei, fiz questão de filmar. Se eu fosse contar isso pra alguém iam pensar que eu estava mentindo. A polícia me parar pra bater uma foto comigo, vê se pode!"

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