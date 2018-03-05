Polícia prende suspeito de roubar troféu de Frances McDormand

Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação

A polícia de Los Angeles prendeu, nesta segunda-feira (05), um suspeito de roubar o Oscar de Frances McDormand, segundo a agência Associated Press. Consagrada com o Oscar de Melhor Atriz pela atuação em "Três Anúncios para um crime", a americana quase ficou sem a sua estatueta. Durante a festa depois da cerimônia de premiação, a artista de 60 anos se deu conta de que estava sem a sua réplica do famoso troféu. Foram momentos de tensão até Frances, que fez um elogiado discurso pedindo inclusão para mulheres, recuperar a estatueta.

A repórter Cara Buckley, do "New York Times", revelou pelo Twitter que os seguranças do baile vasculharam o local à procura de um homem que pegou a estatueta de Frances e fugiu. Segundo ela, um fotógrafo o parou e recuperou a estatueta horas depois. A própria atriz teria orientado os agentes a liberar o suspeito, que se misturou à multidão da festa.

"Seguranças estão procurando por esse homem, que pegou o Oscar de Frances McDormand e correu com ele. O fotógrafo de Wolfgang Puck (chef organizador do baile) o parou, pegou o Oscar de volta, e o sujeito desapareceu no baile. Aparentemente Frances disse para deixá-lo ir", escreveu a jornalista, que compartilhou uma foto do acusado.

O "USA Today" também deu destaque à perda da estatueta, mas não detalhou a dinâmica dos fatos. O jornal chamou o episódio de "amedrontadora separação pós-celebração". Frances McDormand teria se dado conta de que não tinha a estatueta em mãos e começado a chorar.

A atriz teria até desistido de procurar o prêmio e ido embora do baile com o marido, o cineasta Joel Coen. Os seguranças então assumiram as buscas pelo Oscar perdido, que voltou às mãos da vencedora horas depois da cerimônia.