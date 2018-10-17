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Kate Middleton é nova titia

Pippa Middleton dá à luz seu primeiro filho

Casada com James Matthews, irmã de Kete Middleton teve um menino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 12:39

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:39

Pippa Middleton, de 36 anos, a irmã de Kate, a duquesa de Cambridge, deu à luz um menino. Uma porta-voz de Middleton e seu marido, James Matthews, disse na terça-feira que seu primeiro bebê nasceu na segunda-feira, 15.
Pippa Middleton e seu marido, James Matthews Crédito: Reprodução/Instagram @kensingtonfamily
O Palácio de Kensington diz que o príncipe William e Kate estão "empolgados com Pippa e James". O novo bebê será primo dos três filhos de William e Kate - George, 5 anos, Charlotte, 3 e Louis de cinco meses.
O bebê nasceu no dia em que o palácio anunciou que o príncipe Harry e sua esposa Meghan, a duquesa de Sussex, esperam seu primeiro filho.

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