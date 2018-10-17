Pippa Middleton dá à luz seu primeiro filho

Pippa Middleton, de 36 anos, a irmã de Kate, a duquesa de Cambridge, deu à luz um menino. Uma porta-voz de Middleton e seu marido, James Matthews, disse na terça-feira que seu primeiro bebê nasceu na segunda-feira, 15.

Pippa Middleton e seu marido, James Matthews Crédito: Reprodução/Instagram @kensingtonfamily

O Palácio de Kensington diz que o príncipe William e Kate estão "empolgados com Pippa e James". O novo bebê será primo dos três filhos de William e Kate - George, 5 anos, Charlotte, 3 e Louis de cinco meses.